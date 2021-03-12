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Oğlunu zorla konuşturan PKK'ya evlat nöbetindeki babadan net yanıt

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan acılı baba Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un zorla konuşturulduğunu belirterek, "Oğluma babasının oradan kalkmasını söyletmişler. Ben de buradan kalkmayacağımı tekrar ediyorum. Ancak oğlum geldiği zaman kalkarım" dedi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 557'nci gününde de devam ediyor.

Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş'ın 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf (16) dün terör örgütü PKK’ya yakın sitelere ailesinin çadır önünden kalkmasını istediğini belirten bir konuşma yaptı.

Oğlunu zorlar konuşturdular

Sabah saatlerinde eylem yaptıkları HDP il binası önünde gözyaşları içerisinde oturma eylemine devam eden acılı baba Begdaş, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada oğlunun Kürtçe bilmediğini ve zorla konuşturulduğunu aktararak, çadırı terk etmeyeceğini söyledi.

"Ancak oğlum geldiği zaman kalkarım"

Begdaş, "Ben bugüne kadar oğlumu HDP binasından götürmüşler dedim, kimse bana inanmıyordu, oğlumun buradan gitmediğini söylüyorlardı. Bundan 2 gün önce Nurettin Demirtaş bir açıklama yaptı, ailelerin buradan kalkmasını, uçakların bomba atmamasını söyleyerek bizi çocuklarımızla görüştüreceklerini söyledi. Akabinde bir gün üzerinden geçti oğlumu çıkartılar. Benim oğlum Kürtçe bilmiyordu, çat pat konuşuyor, oğlumu zorla konuşturdular belli. Oğluma babasının oradan kalkmasını söyletmişler. Ben de buradan kalkmayacağımı tekrar ediyorum. Ancak oğlum geldiği zaman kalkarım. Oğlumu zorla konuşturdular, bir de bana söz verdiler oğlumu gönderecekler diye, hani söz. Yalan çıktı, beni kandırdılar. Benim oğlumun sözleri değil, zorla konuşturdular. Oğlum kesinlikle Kürtçe bilmiyordu. Ben buradan oğlum gelene kadar kalkmayacağım" dedi.

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