Muğla'da definecinin evinden çıktı! Değeri tam 4 milyar lira elmastan bile daha değerli

MİLAS'ta kaçak kazı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda elmastan daha değerli 'painete taşı' olduğu iddia edilen 1.5 kilogram değerli taş ele geçirildi. Painete taşının 1 karatı 60-70 bin dolar arasında değişiyor.

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Muğla'nın Milas ilçesinde İle Emniyet Müdürlüğü'nün bir ihbarı değerlendirerek 5 ayrı ev ve iş yerine yaptığı baskınlarda elmastan daha değerli olduğu belirtilen painete taşı ele geçirildiği iddia edildi. Bir karatının yaklaşık 70 bin dolar değerinde olduğu belirtilen madenin 1,5 kilo ağırlığında olduğu açıklandı.

Kaçak kazılar sırasında bulduk

Tarihi mekanlarda yaptıkları kaçak kazılar sırasında painete taşını bulduklarını iddia eden 7 kişinin ise ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 2 adet tarihi eser aramada kullanılan dedektör ve biri yarı otomatik olmak üzere 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

1 karatı 60-70 bin dolar

Ön inceleme raporu için Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü görevlilerine gösterilen taşların painete taşı olduğu iddia edildi. Taşların değerli taşlar olduğu 1 karatının 60 -70 bin dolar aralığında olduğu söyleniyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.