BIST 1.560
DOLAR 7,59
EURO 9,06
ALTIN 415,61
HABER /  SPOR

Sadettin Saran: Süper Lig'in yayın haklarını alma niyetimiz var

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'in yayın hakları için ilgili olduklarını söyledi.

Abone ol

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran konuk olduğu bir televizyon programında konuştu. Uçankuş TV'ye konuşan Saran, Süper Lig yayın hakları ihalesiyle ilgili verdiği demeçte yeşil ışık yaktı.

Sadettin Saran, "Süper Lig'i almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, ''Biz hem çekim, hem içerik işinde varız. Türkiye dahil birkaç tane ülkenin futbol çekimlerini de yapıyoruz. Bizim dolaylı ve direkt ilgili olduğumuz bir alan bu. Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Oğlunu zorla konuşturan PKK'ya evlat nöbetindeki babadan net yanıt
Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü Elazığ'da! Gören hayret etti tam 115 santim
Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu : Dolar 7.27'ye kadar düşecek
Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafında tespih detayı 'hacı' yorumları yapıldı
TRT’den bugün 19.21’de Tek Ses Tek Yürek yayını
Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi! Merkez Bankası açıkladı
Ordu'da 39 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! Yakınları o anları gördü
Bayburtlu kalp hastası Covid-19 olduğunu 2 aylık yoğun bakımın ardından öğrendi
HDP'li Gergerlioğlu kararı Meclis'te! Mustafa Şentop açıkladı
Mısır'la diplomatik ilişkiler yeniden başladı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı
Yorumlar