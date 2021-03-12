Galatasaray'da Belhanda'dan sonra iki isim daha topun ağzında

Younes Belhanda'yı gönderen Galatasaray yönetimi, iki ismin daha biletini kesti. 7 maçtır suskun olan Onyekuru'nun da geleceği şimdiden tartışılır oldu.

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Ndiaye ve Rodrigues ile başlayan G.Saray-William D'Avila birlikteliğinde ipler iyice inceldi. Belhanda'yı gönderen yönetim, Etebo ve Ozornwafor ile de vedalaşacak. Ancak asıl kopma noktası performansı iyice düşen Nijeryalı Onyekuru ile yaşanabilir. Yönetimin aldığı sürpriz Younes Belhanda kararının perde arkasında ilginç detaylar yatıyor.

Sabah'ın haberine göre; Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz, 7 transfer dönemi gördü ve en çok işi William D'Avila isimli menajerle yaptı. Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye satılmasını sağlayan D'Avila sonraki süreçte Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götürürken Onyekuru, Ozornwafor ve Etebo'yu getirdi.

İki isim daha yolcu

Belhanda'nın da menajerliğini üstlenen William D'Avila ile sarı-kırmızılı kulüp artık çalışmama kararı aldı. Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray sezon sonunda da Etebo ve Ozornwafor'a veda edecek.

Onyekuru suskun

D'Avila'nın oyuncusu olan Henry Onyekuru'da ise belirsizlik hakim. Monaco'dan kiralanan Onyekuru'nun sözleşmesinde geçerli 4.3 milyon Euro satın alma maddesi zorunlu değil. Arkadaşlarının "Takım oyununu bozuyor" diyerek eleştirmeye başladığı Nijeryalı yıldız, 7 maçtır suskun.

Geleceği tartışılır oldu

Performansında değişiklik olmaması halinde Onyekuru ile devam edilmeyeceği yönetimde konuşulmaya başlandı. İlk 2 maçında 3 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, son haftalarda kaçırdığı gollerle yaşanan puan kayıplarına sebep oldu.