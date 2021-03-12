Ordu'da emniyet teşkilatının acı günü! Yaşam savaşını kaybetti

ORDU Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru Burak Uzunçakmak, yakalandığı Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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2017-2019 yılları arası Mesudiye Emniyet Müdürlüğü'nde, son bir yıldır Ordu Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Burak Uzunçakmak, 15 gün önce yakalandığı Kovid-19 salgın hastalığı sebebiyle özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Entübe şekilde tedavi gören ve dün durumu ağırlaşan Burak Uzunçakmak, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Ordu-Kabadüz nüfusuna kayıtlı 20 yıllık polis memuru olan Burak Uzunçakmak evli ve 3 çocuk babasıydı.