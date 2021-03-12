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CHP'li Özgür Özel'den '128 milyar dolar' çıkışı: 4 milyon işsize 85 yıl maaş ödeyebilir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Giden bir şey yok, para duruyor diyor. Paranın durmadığını hepimiz biliyoruz. 128 milyar dolar uçtu gitti" düşüncesini savundu.

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CHP'li Özgür Özel, siyaset gündeminin üst sıralarında yer alan "Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolar rezervi" ile ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. "4 milyon işsize 85 yıl maaş ödenebilir; hanelere 40 bin lira dağıtılabilir." diyen CHP'li Özel, "128 milyar dolar deyince paranın ne olduğu anlaşılmıyor diye böyle anlatıyoruz" dedi.

"4 milyon işsize 85 yıl maaş ödeyebilir"

"Giden bir şey yok, para duruyor diyor. Paranın durmadığını hepimiz biliyoruz. 128 milyar dolar uçtu gitti" diye konuşan Özel, şunları söyledi: Eğer önce 128 milyar dolarınız varsa, 3600 ek göstergeyi 104 yıl boyunca karşılayabiliyor bu para. 4 milyon işsize 85 yıl maaş ödeyebilir. 12 milyon kişiye 25 yıl süreyle asgari ücret ödeyebilir. Emeklilikte yaşa takılanların 37 yıllık maaşları hazır. Türkiye'de 24 milyon hane var, bu parayı ev ev paylaştırsan 40 bin lira oluyor. Esnaf başı 477 bin lira yapar.

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