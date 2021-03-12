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Şanlıurfa Adliyesi'nde ortalık karıştı! 10 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA'da, cinayet davasının görüldüğü adliyede, taraflar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen cinayet davasının duruşması sonrası Kara ve Yürücü ailesi fertleri arasında, adliye çıkışında tartışma çıktı. Adliye bahçesindeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tekme tokat saldırdı. Adliyede görevli polis ve jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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