Çorum'da okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden iki ortaokul öğrencisini öldürdü

ÇORUM'dan gelen haber kan dondurdu. Bir kişi oğluyla kavga ettiği iddiası ile okul servindeki iki öğrenciyi tabanca ile vurarak öldürdü. Öğrencileri öldüren Servet B. gözaltına alındı.

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Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde eski muhtar Servet B, oğluyla kavga ettiğini öğrendiği ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açtı. Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç T. ve Kaan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İki çocuğun cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından köy girişinde güvenlik önlemi aldı. Köyde ikamet etmeyenlerin girişine izin verilmezken, saldırının gerçekleştiği servis aracına inceleme için el konuldu. Köy sakinlerinden Mesut Yılmaz, gazetecilere, kızını servis aracına bindirirken silahlı saldırıya şahit olduğunu söyledi.

Katil zanlısı eski muhtar Servet B.

Çocuklara kurşun yağdırıp gitti...

Yılmaz, "Servet abi geldi, içeriye girdi, takır takır silah sesi geldi. 6-7 el ateş etti. Sonra biz içeri girdik, Servet abiyi çıkarttık. Sonra o gitti. Çocuklardan birinin kalçasından kan geliyordu, onu araçtan indirdik, tampon yaptık. Diğer çocukta nabız yoktu. Çocuklardan birinin başına, diğerinin de göğsüne iki mermi isabet etmişti. Ambulansı, jandarmayı aradık. Aileler geldi, çocuklarını araçla hastaneye götürürken yolda ambulansa aktardılar. Hastanede gittiğimizde müdahale edildi ama ikisi de vefat etti." ifadelerini kullandı.

Silahlı saldırının çocuklar arasındaki kavgadan kaynaklandığını öğrendiğini dile getiren Yılmaz, "Bunlar 13 yaşında çocuklar. Kendi aralarında kavga etmişler. Yetişkin değiller. Başka içeriği var mı bilmiyorum. Benim bildiğim çocukların kavgası yüzünden olmuş." dedi. Yılmaz, olay sırasında servis aracında başka çocukların da olduğunu kaydetti.

Abdullah Doğan ise evinde uyurken siren seslerine uyandığını ifade etti. Çok üzgün olduklarını dile getiren Doğan, "Saat 08.00 gibi köyde olay olduğunu anladım. Eski muhtar, daha önce beylik tabancası almıştı. Onunla iki çocuğu vurmuş. Mesele nedir, kimse bilmiyor. Şimdiki muhtar da servis şoförü. 'Haberim olsaydı tutardım' diyor." şeklinde konuştu.

"Çocuklar koltuğun altına saklanmış"

Taşımalı eğitim sistemiyle köydeki çocukların Alaca ilçesindeki okullarına her gün servis arabasıyla gittiklerini anlatan köylüler, “Olay sırasında da serviste 13-15 çocuk vardı. Olayı gerçekleştiren Servet B.’nin, Kaan ve Tunç’un araca binmesinden sonra elindeki tabancayla servis içine girdiğini öğrendik. Çocukların anlatımlarına göre, servise biniyor, önce Tunç’a, daha sonra da Kaan’a arka arkaya ateş ediyor. Neredeyse tüm mermileri bitirmiş. Servisteki çocuklar korkudan koltukların altlarına saklanmışlar. Çocukların başlarından ve vücutlarından yaralandıklarını öğrendik. Bu vahşeti anlatacak kelime yok. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.