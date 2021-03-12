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HABER /  DÜNYA

Muhtıra sonrası Ermenistan ordusundan tatbikat kararı

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında tarihi bir yenilgi alan Ermenistan'da yaşanan iç karışıklıklar henüz bitmemişken, Savunma Bakanlığı ordunun askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

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Reuters'da yer alan habere göre, Dağlık Karabağ savaşında hezimete uğrayan Ermenistan ordusu 16-20 Mart tarihleri arasında 7 bin 500 askerle tatbikat yapmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın Rus haber ajanslarına dayandırdığı habere göre tatbikatın en önemli amacının askerlerin olası bir savaşa hazır olup olmadığını test etmek olduğunu dile getirildi.

Tatbikatta 7 bin 500 askerin yer alacağı açıklandı.

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