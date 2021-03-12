Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Korona yasakları geri mi geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında yasakların geri gelip gelmeyeceği sorusuna cevap verdi. İşte Erdoğan'dan flaş açıklamalar...

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bugün açıklayacağı ekonomi reform paketi ile ilgili sorulara "Burada açıklarsam anlamsız olmaz mı? Siz de burada öğrenirseniz oraya gelmekten kaçarsınız" dedi. Erdoğan koronavirüs yasaklarıyla ilgili soruya da cevap verdi... İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- (Koronavirüs yasakları) Bu işleri Bilim Kurulu'nu tavsiyeleri ile götürüyoruz.

- Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bizde de son zamanlarda sıkıntı var.

- Tüm şartları zorlayarak, mümkün olduğunca; restoranlar, cafeler, kuaförler ile şartları zorlayacağız. Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız.

- Netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını öne çıkararak süreci devam ettireceğiz.

Çin'den 50 milyon aşı daha alabiliriz

- Aşı konusunda Çin'le anlaşmamız var. Aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor. Almanya ile anlaşmamız da devam ediyor. Rusya ile anlaşmamız var. Görüşmelerimiz Sağlık bakanlıkları arasında devam ediyor.

- Çin'den den ikinci paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık olursak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz.

Mısır'la normalleşme sürece

- Mısır'la istihbari, diplomatik, ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bunda sıkıntı sözkonusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de bir tık altında devam ediyor.

- Gönlümüz ister ki Mısır'la olan süreci güçlü devam ettirelim. Yapılan görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu ileri kademelere taşırız.

- Çünkü Mısır halkı ile Türk milletinin ayrı olması sözkonusu değil. Mısır halkını Yunanistan halkının yanına yerleştirmek mümkün değil.

Suudi Arabistan'la ilişkiler

- Olması gereken yerde görmek isteriz. Hatta daha ileri gidiyorum. Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Suudi Arabistan'ı böyle bir karar sürecinde görmek istemezdik. Suudi Arabistanlı yetkilerle görüşeceğiz: Bu böyle olmamalıdır diye düşünüyoruz.