Bakan Abdulhamit Gül'den ABD'ye 'Sasunyan' tepkisi: Yanlış mesaj verecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sasunyan'ın tahliye kararı ile ilgili "Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir." açıklaması yaptı.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Monty Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliye kararına "Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir." sözleriyle tepki gösterdi.

"Karar ciddi anlamda hatalı"

Adalet Bakanı Gül'ün mektubunda öne çıkan ifadeler şöyle: Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir.

Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz. Sasunyan ve onu yönlendiren ideoloji, toplum karşısında varlığını sürdürmekte ve yakın bir tehdit olmaya devam etmektedir.