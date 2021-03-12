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İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu açıklandı. Üç isim kadroya alınmadı.

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Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, idmanın ana bölümünde ise taktik çalıştı. Antrenman yenileme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Bugün saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek olan Galatasaray'ın maç kafilesi de belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Donk, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanına gidecek olan kadrosu şu şekilde:

"Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Peter Etebo, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli."

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