İçişleri Bakanı Soylu 'Edirneli minik AFAD gönüllülerinin' oynadığı klibi paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün çocuklara ulaşmak için minik "AFAD gönüllüleriyle" çektiği klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

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İçişleri Bakanlığınca 2021'nin "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından çocuklara ulaşmak için AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal'ın klip çekme fikri, minik AFAD gönüllüleri, kurum çalışanları ile kurtarma köpeği "Cancan"ın katıldığı projeyle hayata geçirilmişti.

Bu kapsamda, hazırlanan minik gönüllülerin eğitimlerinden görüntülerin yer aldığı klip, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.

Bakan Soylu da klibi beğenerek sosyal medya hesabından, "Kocaman kalpleriyle, afet konusundaki farkındalıklarıyla AFAD gönüllülerimiz her zaman, her yerde. Edirne İl AFAD Müdürlüğümüze ve tüm AFAD gönüllülerine teşekkürler." notuyla paylaştı.