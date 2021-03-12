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HABER /  POLİTİKA

Pervin Buldan: Pandemi şartlarında nevruzu kutlayacağız

Demirören Haber Ajansı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu yıl pandemi koşullarında 21 Mart günü nevruz kutlaması yapacaklarını ifade ederek, "Geçen sene hastalıktan kaynaklı nevruzumuzu kutlayamadık ama bu dönem elbette ki pandemi şartlarını da gözeterek, halkımızın sağlığını gözeterek, Orta Doğu halklarının kadim bayramı olan nevruz bayramını coşkuyla kutlayacağız" dedi.

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Diyarbakır'da bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçen yıl pandemi nedeniyle kutlanamayan nevruzu, bu yıl kutlayacaklarını açıkladı. Pandemi koşullarını ve halkın sağılığını gözeteceklerini belirten Buldan şöyle konuştu:

"2021 nevruzunun tüm dünya halklarına barışı, özgürlüğü, kardeşliği ve demokrasiyi getirmesini yürekten temenni ediyorum. Dünya halklarının en fazla demokrasiye, özgürlüğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bir süreçte, bir dönemde pandemi koşullarında 2021 nevruzunu kutlayacağız bu dönem.

Geçen sene hastalıktan kaynaklı nevruzumuzu kutlayamadık ama bu dönem elbette ki pandemi şartlarını da gözeterek, halkımızın sağlığını gözeterek, Orta Doğu halklarının kadim bayramı olan nevruz bayramını coşkuyla, barışa ve demokrasiye vesile olması temennisiyle kutlayacağız"

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