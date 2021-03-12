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En çok onlar merak etti! 80 şehre fark atıp Siirt birinci oldu

İhlas Haber Ajansı

Buckingham Sarayı ve İngiltere kraliyet ailesi ile ilgili yapılan haberleri Türkiye'de arama motorlarından en çok aratan şehir Siirt oldu.

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Siirt’te yaşayan vatandaşlar dünya gündemini yakından takip ediyor. İngiltere kraliyet ailesi ve Buckingham Sarayı ile ilgili çıkan haberleri arama motorunda en çok merak eden illerin başında Siirt geldi. Dünya gündemini takip ederek birinci sırada yer almalarına şaşırdığını belirten Zeki Eren, kendisinin de bu konuyu merak ederek arama motorunda İngiltere kraliyet ailesini arattığını söyledi. Eren, "Google'de arama motoruna girdiğimde dünyada en çok tıklanan konusu olan İngiltere kraliyet ailesine ben de merak ederek baktım. Siirt ve nüfusunun küçük olmasından dolayı dünyada en çok merak edilen iller arasına girmesi beni çok şaşırttı. Ben de merak edip bakmıştım" dedi.

Miğyedin Tetik adlı vatandaş ise, "Google arama motorunda İngiltere kraliyet ailesini en çok aratan ilin Siirt olmasına çok şaşırdım. Ben de sabah iş yerine gelince ilk işim olarak Google'de kraliyet ailesini aratıp baktım" diye konuştu. Buckingham Sarayı, en son İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

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