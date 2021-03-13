Bolu'da yeryüzüne çıktı 20 metreye yükseldi gören şaştı kaldı
Yol kenarlarında tespit edilen sütunlar çevredeki vatandaşları şaşırttı. Yerin altından çıkan sütunların sırrı çözüldü.
BOLU Seben ilçesinde lav gölünün yer altındaki çatlaklara inerek asırlar boyu soğuması sonucu oluşan yüzlerce bazalt sütunun ortaya çıkması görenleri hayrete düşürdü. Boyları 20 metreye yükselen sütunlar vatandaşların ilgisini çekti.
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Arslan, Bolu-Kıbrıscık kara yolu üzerinde tespit ettikleri bazalt sütunların ender oluşumlardan biri olduğunu, bu tip jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların yer kabuğunun geçmişi hakkında deliller oluşturduğunu ve araştırma yapılması gerektiğini söyledi.
Arslan, Bolu'ya yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta tespit ettikleri sütunların adından da anlaşıldığı gibi bazalt kaynaklı granit, andezit gibi volkanik kayaçlardan olduğunu ifade etti.
Arslan, "Ama buranın özellikleri çok farklı. Normalde bazaltlar, yeryüzünde büyük kayaçlar halinde ya da büyük bloklar halinde görülebilmekte. Buradaki oluşuma dikkat ettiğimiz zaman sütunlar görüyoruz. Çok güzel oluşumlar meydana gelmiş. Bunların oluşması için belirli bir süreç, uygun sıcaklık ve basınç gerekiyor." diye konuştu.