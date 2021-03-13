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Cyle Larin: Beşiktaş'ta aile ortamı var

Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ta Larin, "Çok güzel bir atmosfer var, aile atmosferi var takımda. Böyle maçları bu tarz oyunla kazanmak da önemli. Biz attık, onlar attı, son golü biz attık. Savaşarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta takımının ilk golünü atan Cyle Larin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımda aile ortamı olduğunu söyleyen Larin, "Çok güzel bir atmosfer var, aile atmosferi var takımda. Böyle maçları bu tarz oyunla kazanmak da önemli. Biz attık, onlar attı, son golü biz attık. Savaşarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gol anını anlatan Kanadalı golcü, "Golde pozisyonu hissettim. Aboubakar ile daha önce de öyle pozisyonumuz vardı. Çarpmasa da gol olurdu. Oldu bir şekilde. Kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

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