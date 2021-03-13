İçişleri Bakanı Süleyman Soylu annesini kaybetti! Servet Soylu vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Süleyman Soylu annesinin cenazesini pazar günü Gaziosmanpaşa'da toprağa verilecek.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, vefat etti. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze programı belli oldu

Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Bakan Soylu hastaneye geldi

Bakan Süleyman Soylu, öğle saatlerinde annesinin vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi.

Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberini, Twitter hesabından "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadeleriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşında vefat eden annesi Servet Soylu için, baş sağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Soylu'ya taziye mesajları

Soylu'nun annesinin vefatıyla ilgili çok sayıda taziye mesajları geldi.

Murat Kurum: Allah'tan rahmet diliyorum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter sayfasından yayınladığı taziye mesajıda "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmeti Rahman'a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Bakanımıza ve değerli ailesine Rabbim sabır versin." dedi.

Lütfi Elvan: Sayın Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da yayındığı mesajda "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendinin Hakk'a yürüyen kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 75 yaşındaki annesi Servet Soylu için baş sağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya paylaşımında, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun muhterem anneleri Servet teyzemizin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Bakanımız ve kederli ailesine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.