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Politico: Beyaz Saray, Kuzey Akım 2 konusunda ikilem içinde! 'İki ateş arasında bulunuyoruz'

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamayı planlarken, bir yandan da projenin önemli paydaşlarından Almanya'yla ilişkileri güçlendirmek istediği için zor bir durumda olduğu belirtildi.

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Politico'nun Beyaz Saray'dan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi, Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili uygulanması planlanan yaptırımlar nedeniyle ikilem içinde. Biden'ın doğalgaz boru hattına yönelik yeni yaptırımlar nedeniyle kendisini çok hassas bir diplomatik durum içinde bulunduğunu yazan Politico, ABD Başkanı'nın bir yandan projeyi durdurmak istediğini ancak diğer yandan da projenin tamamlanmasını isteyen Almanya'yla ilişkileri güçlendirme niyetinde olduğuna dikkat çekti.

"İki ateş arasında bulunuyoruz" 

Beyaz Saraylı kaynaklardan biri, konuyla ilgili "İki ateş arasında bulunuyoruz" değerlendirmesini yaptı. Şubat başında Joe Biden'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı telefon görüşmesi sırasında Kuzey Akım 2'yle ilgili yaptırımların iptalini sağlayabilecek şartını sunduğu belirtilmişti.

Alman Handelsblatt gazetesinin Biden ile Merkel arasındaki telefon görüşmesinde yer alan ABD yönetiminden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı, Almanya'nın uzlaşması halinde yaptırımların iptalini görüşmeye hazır olduklarını söylemişti.

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