TBMM Başkanı Şentop'tan AP kararına tepki: Asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa Parlamentosunun son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz" açıklaması yaptı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen Suriye ihtilafına ilişkin kararda Türkiye'ye yöneltilen ifadelere tepki göstererek "Avrupa Parlamentosunun son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Siyasi çözüm gayretlerine katkı sunmayı sürdüreceğiz"

Türkiye'nin, insani değerlere sadakat kapsamında Suriye'den Türkiye'ye sığınan milyonlarca mülteciye elini uzattığını ve vicdanın sesi olduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin, terörizmle mücadeleye devam ederken Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm gayretlerine katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı.

"Türkiye'nin yanında olmaya davet ediyoruz"

AP'nin YPG'nin Suriyeli sivillere yönelik terör eylemlerine tepki vermemesinin esef verici olduğunu vurgulayan Şentop, "AP'yi, büyük özveriyle 3,7 milyon Suriyeliye kapılarını açan, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını koruyan, uluslararası hukuka saygılı olan Türkiye'nin yanında olmaya ve Suriye'deki siyasi sürece destek vermeye davet ediyoruz" dedi.