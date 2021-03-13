Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti

Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

Abone ol

Sivasspor ve Karagümrük, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımda Ahmet Oğuz maç öncesinde yaşadığı ağrı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Karşılaşmaya iki ekip dengeli başladı. Çok fazla pozisyonun yaşanmadığı mücadelede Sivasspor ilk yarı biterken kaptanıyla öne geçti. Rakip ceza sahasının sol tarafından Uğur Çiftçi'nin açtığı ortayı Karagümrük'lü Campi çevirmek istedi. Campi'nin dokunduğu top Sivasspor kaptanı Hakan Arslan'ın önüne düştü. Arslan düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Kırmızı-Beyazlı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 79'da savunma arkasına bırakılan topta Kone ağları havalandırdı ama ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Son dakikalarda konuk ekip baskısını arttırsa da skoru değiştiremedi.

Karşılaşmadan Sivasspor 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Sivasspor puanını 37 yaptı.

Ligdeki son 5 maçta 3. kez yenilen Karagümrük 41 puanda kaldı.