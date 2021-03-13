Meral Akşener: Pervin Buldan eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun attı tweette HDP'li Pervin Buldan ile yan yana olmasıyla ilgili tartışmalar boyut değiştirdi. Akşener, partisinden Buldan'a yönelik tepkilerin esas nedenini Habertürk canlı yayınında açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk’te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Buldan'ın kendisiyle ilgili sözlerinden ötürü Buldan'a karşı partide rahatsızlık olduğunu söyledi.

Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart’ta HDP’li Pervin Buldan ile kendisinin yer aldığı kutlama tweetine ilişkin, “Arkadaşlarımız üzüldü. Neden üzüldü. 24 Haziran’da Fox televizyonunda Buldan benimle ilgili çıktı, faili meçhulcü olduğumu, katil demedi de tarif etti. Eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"Ben o sırada görevde değildim"

Partideki arkadaşların bu açıklamadan ciddi rahatsız olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi: