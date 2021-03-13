Daha temiz bir çevre için İstanbul Boğazı’na daldılar

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Dalgıçlık Kulübü, “Daha Temiz Bir Gelecek İçin” İstanbul Boğazı’na dalış yaptı. Dalgıçların boğazdan çıkardığı çöpler, sahilde sergilendi.

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Denizlere atılan çöpler yok olmuyor. Özellikle plastik atıklar, denizdeki ekolojik yaşama ve insan sağlığına dolaylı yoldan ciddi zararlar veriyor. Gönüllü profesyonel dalgıçların, modern ekipmanlarla birlikte deniz yaşamını ve eko sistemini olumsuz etkileyen katı atıkları temizleme çabaları ise sürüyor. Bu ekiplerden biri de İHH İnsani Yardım Vakfı’nın su altı arama kurtarma ekipleri.

Bugüne kadar birçok afette aktif rol oynayan dalgıç ekipler, afet zamanı dışında da deniz temizliğine dikkat çekerek bir kez daha farkındalık oluşturdu. Bu kapsamda İHH Arama Kurtarma Dalgıçlık Kulübü, çevre bilinci oluşturmak amacıyla İstanbul Boğazı’na dalış gerçekleştirdi. Beykoz Kaymakamlığı ile koordinasyon halinde gerçekleştirilen çalışmada, boğazlardaki ve denizlerdeki canlı çeşitliliğinin insan yaşamına olan faydaları gözler önüne serildi. Program sonunda ise dalgıçların topladığı çöpler, sahilde sergilendi.

Çevre temizliğine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Bayram Şahin, İHH Arama Kurtarma Dalgıçlık Kulübü Sorumlusu Doğan Uğurlu ve basın mensupları katıldı.

“Denizler, oksijen kaynağımız”

Dünyadaki oksijenin büyük bölümünün denizlerden elde edildiğini hatırlatan Esengül Korkmaz Çiçekli, bu anlamda Beykoz Sahili’nin önemine vurgu yaptı. Çiçekli, “Boğazlarımızın temizliğine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Denizlerimizi temiz tutmak bizim görevimiz. Bu bilinci de diri tutmayı hedefliyoruz. Halkımız sürekli yanımızda. Onların verdiği destekten ötürü teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah Beykozlular ve İstanbullular için buradaki etkinlik, daha bilinçlenme ve denize karşı temizlik açısından dikkat çekici olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istiyoruz”

Çalışmaya dair detaylar paylaşan Hacı Bayram Şahin, İHH Arama Kurtarma olarak beklenen Marmara depremine hazırlıkları sürdürdüklerini ifade etti. Eğitim ve arama kurtarma faaliyetlerinin dışında farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İHH olarak tüm Türkiye’de arama kurtarma ekiplerimizi kurmaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere -Allah gecinden versin- Marmara’da büyük bir afet beklenmekte. Bunun için biz de gönüllülerimizi ve teşkilatlarımızı bu afete hazırlamak istiyoruz. Bu noktada arama kurtarma ve eğitim faaliyetlerimizin dışında bir farkındalık çalışması gerçekleştirmek istedik. Bu çalışmayı sonraki nesillere temiz bir çevre bırakabilmek amacıyla yaptık. İstanbul Boğazı için bu tarz farkındalık çalışmalarımız devam edecek. Tarihe ev sahipliği yapmış bir boğazdan bahsediyoruz neticede. Su altı oldukça bulanıktı, ekiplerimiz zorlu koşullarda bu çalışmayı gerçekleştirdiler.”

“Karanlıkta kibrit çaktık”

Doğan Uğurlu ise şöyle konuştu: “Suyun dibinde genellikle şişeler, kolon parçaları, teknelerin demir parçaları vardı. Özellikle şişeler çok fazlaydı bu noktada. Etkinliğimiz karanlıkta bir kibrit çakmak gibi bir olay. Sadece bir farkındalık oluşturmak istedik. Ufacık bir bölgeden bu kadar fazla çöp çıktı. İstanbul Boğazı hepimiz için gezdiğimiz, nefes aldığımız ve çevresinde güzellikler yaşadığımız bir yer. Ama biz sürekli üzerini görüyoruz. Altındaki kirlilikten haberdar değiliz. Bu noktada bir farkındalık oluşturmak istedik.”

Sergilendiler

Program sonunda boğazdan toplanan plastik ve cam şişeler, inşaat artıkları, halı, cep telefonu, küçük ev aletleri, poşet ve konserveler sahilde sergilendi.