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Kazakistan'da uçak düştü! Kazada 4 kişi hayatını kaybetti

KAZAKİSTAN'da An-26 tipi uçak iniş sırasında düştü. Yerel basın, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Almatı havaalanı basın servisinin açıklamasına göre, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesine ait AN-26 tipi askeri uçak iniş sırasında, Kazakistan’ın Kızıltu köyü yakınlarında düştü. Uçağın Nur-Sultan-Almatı güzergahında uçtuğu açıklandı. Başkent Nur-Sultan’dan Almatı’ya uçan uçak, piste ulaşamadan düştü. Uçakla, yerel saatle 17:20 civarında bağlantı kesildi ve ardından hemen alarm verildi.

Uçağın düşmesinin ardından meydana gelen yangın söndürüldü.

Uçuşlar ertelendi

6 asker bulunan uçakta, 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Almatı Havaalanında uçuşlar ertelendi.  Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 

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