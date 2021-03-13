Cüneyt Özdemir’den iddialara tepki: En başarılı iki bakanı görevden almak iyi fikirmiş!

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir kulis paylaşan Gazeteci Cüneyt Özdemir, "En başarılı iki bakanı görevden almak iyi fikirmiş!" sözleriyle tepki gösterdi.

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Cüneyt Özdemir, kulislerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un görevden alınacağının konuşulduğunu aktardı ve “En başarılı iki bakanı görevden almak iyi fikirmiş! Hatta yetmez Süleyman Soylu'yu da görevden alsınlar tam olsun” eleştirisini dile getirdi.

"Hatta yetmez"

Özdemir, Twitter'dan şunları yazdı: Kulislerde 'Fahrettin Koca ve Ziya Selçuk'un bakanlıktan alınacağı' konuşuluyormuş. En başarılı iki bakanı görevden almak iyi fikirmiş! Hatta yetmez Süleyman Soylu'yu da görevden alsınlar tam olsun...