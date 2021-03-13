BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35
HABER /  MEDYA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Yavuz Demirağ açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Yavuz Demirağ’ın darp edilmesine ilişkin, basın organları ve sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar nedeniyle açıklama yapıldı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Yavuz Demirağ’ın 10 Mayıs 2019 tarihinde kasten yaralanması olayına ilişkin soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2019/84673 sırasından yürütüldüğü. 11 Mayıs 2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimat ile ifadesinin kolluk birimleri tarafından alındığı, soruşturmanın şüphelileri F.Ç., E.Y., A.Y., N.İ., O.Ç. ve A.A. hakkında kasten yaralama olayından sonra adli kontrol kararının verildiği. Şikayetçinin yaralanması olayına ilişkin ilk verilen adli raporda istenen yaralanmasının ‘yüzde sabit iz ya da yüzün sürekli değişimi’ niteliğinde olup olmadığının değerlendirilmesi için yeniden adli rapor düzenlenmesi amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazıldığı, düzenlenecek olan rapordan sonra ilgilinin yeniden ifadesinin alınıp alınmaması durumunun yürütülen soruşturma kapsamında değerlendirileceği hususları kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

ÖNCEKİ HABERLER
Cüneyt Özdemir’den iddialara tepki: En başarılı iki bakanı görevden almak iyi fikirmiş!
Tuğrul Türkeş MHP'yi ima etti Bahçeli'nin danışmanı sert çıktı sırtlanlarla iş tutan köpekleri sevmem
Daha temiz bir çevre için İstanbul Boğazı’na daldılar
Fahrettin Altun'dan tepki: Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar
Volkan Severcan eşi kimdir kızı kaç yaşında? İlk karısı Buket Dereoğlu
Rus lider Putin’in açıklaması, Türk turizmcileri mutlu etti
Oğulcan Çağlayan'ın kadro hasreti
Meral Akşener: Pervin Buldan eşimin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi
TBMM Başkanı Şentop'tan AP kararına tepki: Asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz
Suzan Kardeş nereli evli mi eşi kim? Kızı Begüm kimdir ne iş yapıyor
Yorumlar