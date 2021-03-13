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Çaykur Rizespor Hatayspor'u tek golle mağlup etti

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, konuk ettiği Hatayspor'u tek golle geçerek hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

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Süper Lig'de 30. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Rizespor, rakibini 1-0 mağlup ederek sekiz maç sonra kazanmayı bildi. Hatayspor ise bu sezon ilk kez üst üste ikinci kez mağlup oldu.

Çaykur Rizespor'un tek golünü 71. dakikada Fernando Boldrin kaydetti. Bülent Uygun Çaykur Rizespor'un başında ilk çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Çaykur Rizespor bu sonucun ardından 31 puana yükselirken, Hatayspor 46 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise haftayı BAY geçecek.

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