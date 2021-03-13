İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama: Hedef mavi kategori

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 2 Mart’tan itibaren başlayan normalleşme sürecine ilişkin yaptığı konuşmada, İstanbul'u Covid-19 risk haritasında mavi kategoride görmek istediklerini ifade etti. Yerlikaya, kentte 65 yaş ve üstü aşılama oranını da açıkladı.

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Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden bu yana 1 yıl geçti. 14 Mart Tıp Bayramı'nda, salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için okunan hatimlerin duası yapıldı. İstanbul'da tüm merkez camilerinde ilçe kaymakamları ve ilçe sağlık müdürlerinin katılımıyla aynı saatte dua edildi.

Eyüp Sultan Camii'nde yapılan duaya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara katıldı.

"Hedef mavi kategori diyoruz"

Vali Yerlikaya camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da koronavirüs tedbirlerinin ve son iki cumartesi günü yaşanan yoğunluğun sorulması üzerine Yerlikaya, şöyle dedi: Biliyorsunuz sadece vaka sayıları değil ama bir paket var. Sağlık bakanımız her fırsatta bunu açıklıyor. Biz 2 Mart'tan itibaren biliyorsunuz 4 risk grubuna göre tanımlanmış kademeli normalleşme ile beraber, onunla ilgili alınan önlemleri uyguluyoruz. İstanbul'umuz 16 milyonun üzerinde dünyanın 14. büyük mega kenti. Bu mega kentte, gerçekten vaka sayılarının karşılığında önceki gibi hastanede yatışların artmadığını, yoğun bakım ve entübelerin de artmadığını biliyoruz. Bu rakamları biz açıklayamıyoruz biliyorsunuz. Tek elden, kıymetli Sağlık Bakanımız aracılığı ile açıklanıyor.

"Aşı oranı yüzde 68"

"65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı yüzde 68. Bunu hep beraber başardık. Bunu yeterli görmüyoruz. Biz en çok risk kategorisinde olan 65 yaş üstü büyüklerimize, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım,. Randevu aldım alamadım derdi yok. Gönüllülük esasına göre. Biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği için, toplum sağlığı için aşılanmaları hepimizin ricası."

"Kısıtlama" sorusuna yanıt

Tüm AVM'leri iki günde denetledik. Bir gün önce de bir AVM'yi ben kendim ziyaret ettim. Yeme-içme yerleri ile ilgili çok iyi denetimler yapıyoruz. Sayıları paylaşıyorum, burada vermek istemiyorum ama insanlar artık 1 yıldan sonra basit maske, mesafe ve temizlik ile ilgili önlemlerin ne anlama geldiğini, yeme-içme yerleri ile ilgili 13 hafta kısıtlama oldu ama şu an da HES koduyla girme zorunluluğu ile ilgili, içeride ve bahçede kapasitenin yüzde 50'sine uyma ile ilgili çok samimi gayretlerin olduğunu gördük. Bilinç olduğunu gördük. Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart'tan itibaren başlayan süreçte de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Ümitsizlik yok, karamsarlık yok. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak" dedi.