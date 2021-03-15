10 gün önce doğum yapan Ezo Sunal ve Ali Sunal'dan kötü haber
Kemal Sunal ile Gül Sunal'ın kızı Ezo Sunal geçtiğimiz haftalarda doğum yapmıştı. Bu müjdeli habere gölge düştü. Ali Sunal ve Ezo Sunal'dan kötü haber geldi.
Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, geçtiğimiz haftalarda anne olmanın heyecanını yaşadı. Sunal ailesinde büyük mutluluk yaşanırken Gül Sunal, haberi şu sözlerle duyurdu:
"Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova... Manası 'parlayan yıldız...' İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun."
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Sunal, "Ailemize hoş geldin canım Nova, güzelim Nova" mesajını paylaştı.
Fakat bu mutluluğa gölge düştü. Birçok ünlü ismin virüse yakalanmasının ardından 10 gün önce ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Ezo Sunal ve abisi Ali Sunal da koronavirüse yakalandı.