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10 gün önce doğum yapan Ezo Sunal ve Ali Sunal'dan kötü haber

Kemal Sunal ile Gül Sunal'ın kızı Ezo Sunal geçtiğimiz haftalarda doğum yapmıştı. Bu müjdeli habere gölge düştü. Ali Sunal ve Ezo Sunal'dan kötü haber geldi.

10 gün önce doğum yapan Ezo Sunal ve Ali Sunal'dan kötü haber

Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, geçtiğimiz haftalarda anne olmanın heyecanını yaşadı. Sunal ailesinde büyük mutluluk yaşanırken Gül Sunal, haberi şu sözlerle duyurdu:

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10 gün önce doğum yapan Ezo Sunal ve Ali Sunal'dan kötü haber

"Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova... Manası 'parlayan yıldız...' İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun." 

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10 gün önce doğum yapan Ezo Sunal ve Ali Sunal'dan kötü haber

 Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Sunal, "Ailemize hoş geldin canım Nova, güzelim Nova" mesajını paylaştı.

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10 gün önce doğum yapan Ezo Sunal ve Ali Sunal'dan kötü haber

Fakat bu mutluluğa gölge düştü. Birçok ünlü ismin virüse yakalanmasının ardından 10 gün önce ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Ezo Sunal ve abisi Ali Sunal da koronavirüse yakalandı.

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