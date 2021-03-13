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Antalyaspor'un 13 maçlık serisi Akdeniz derbisinde sonlandı

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Akdeniz derbisini 4-0'lık farklı bir skorla kazanarak Antalyaspor'un yenilmezlik serisini bozdu.

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Süper Lig. 30. hafta maçında Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Akdeniz derbisini 4-0 kazanan Alanyaspor önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Turuncu-yeşillilere galibiyeti getiren golleri; Babacar (28' penaltı), Mustafa Pektemek (39'), Efkan Bekiroğlu (83') ve Ceyhun Gülselam (90+5') kaydetti.

Antalyaspor 13 maç sonra kaybetti
Ersun Yanal'ın öğrencilerinin Süper Lig'deki müthiş serisini Alanyaspor sonlandırdı. Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor, rakibinin 13 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 49'a yükseltti ve Avrupa potası için umudunu korudu. Uzun bir aradan sonra mağlup olan Antalyaspor ise 36 puanda kaldı.

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