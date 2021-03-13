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İstanbul Şişli'de kriz geçiren kişi özel harekat polisini harekete geçirdi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Şişli'de sinir krizi geçiren kişi, yaşadığı evi ateşe vermek istedi. İhbar üzerine eve gelen polisi gören şahıs, kendini balkona kilitleyip eşyaları sokağa attı. Mahallede büyük panik yaşanırken; devreye giren özel harekat timi kişiyi ikna ederek eylemi sonlandırdı.

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İSTANBUL Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde yaşadığı evi yakmak isteyen Niyazi A.'ya evdekiler engel olamayınca polise haber verildi. İhbar üzerine eve gelen polisi gören Niyazi A., kendini balkona kilitleyerek eşyaları sokağa atmaya başladı.

Sürekli, "Askeri personel gelsin, askeri helikopter gelsin" diye bağıran Niyazi A., elindeki keserle balkonun cam ve duvarlarını kırarak eylemini sürdürdü. Binada yaşayan vatandaşlar, korku ve panikle kaçışarak evlerini terk ederken; meraklı kalabalık, sokakta toplanarak olan biteni izledi.

Olay yerine emniyet şeridi çeken polis ekipleri, sosyal mesafe kuralını hatırlatarak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de zaman zaman balkon duvarına çıkan kişinin düşme ya da atlama ihtimaline karşı aşağıda hava yastığı açarak önlem aldı.

Yaklaşık 1,5 saat eylemini sürdüren kişi, eve gelen özel harekat polisinin üstündeki askeri desenli üniformayı görünce ikna olarak eylemini sonlandırdı. Özel harekat polisi eşliğinde ambulansa alınan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

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