İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 61,96'ya ulaştı

İSTANBUL'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 61,96'ya yükseldi. Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

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İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken; aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 42,8 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi gün itibarıyla yüzde 61,96 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 68,57, Terkos'ta yüzde 57,54, Sazlıdere'de yüzde 32,95, Alibey'de yüzde 57,85, Büyükçekmece'de yüzde 62,07, Ömerli'de yüzde 75,94, Darlık'ta yüzde 71,98, Elmalı'da yüzde 68,85, Kazandere'de yüzde 60,22 ve Pabuçdere'de yüzde 44,30 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken; su miktarı gün itibarıyla 538 milyon metreküp seviyesine yükseldi.