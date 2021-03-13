BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35
HABER /  YEREL

İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 61,96'ya ulaştı

Anadolu Ajansı

İSTANBUL'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 61,96'ya yükseldi. Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Abone ol

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken; aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 42,8 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi gün itibarıyla yüzde 61,96 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 68,57, Terkos'ta yüzde 57,54, Sazlıdere'de yüzde 32,95, Alibey'de yüzde 57,85, Büyükçekmece'de yüzde 62,07, Ömerli'de yüzde 75,94, Darlık'ta yüzde 71,98, Elmalı'da yüzde 68,85, Kazandere'de yüzde 60,22 ve Pabuçdere'de yüzde 44,30 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken; su miktarı gün itibarıyla 538 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 13 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,66, 2007'de yüzde 53,54, 2008'de yüzde 36,90, 2009'da yüzde 86,58, 2010'da yüzde 98,97, 2011'de yüzde 93,73, 2012'de yüzde 92,15, 2013'te yüzde 84,92, 2014'te yüzde 35,40, 2015'te yüzde 94,61, 2016'da yüzde 88,60, 2017'de yüzde 87,65, 2018'de yüzde 90,33, 2019'da yüzde 93,91, 2020'de ise yüzde 64,19 olarak gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor'un 13 maçlık serisi Akdeniz derbisinde sonlandı! Alanya'dan 4 gole 3 puan
Çaykur Rizespor-Hatayspor Süper Lig maç sonucu: 1-0
Ünlü sunucu Uğur Önver'e miras tuzağı! Onu kandıramadılar ama avukat paraları kaptırdı
Nükhet Duru eski eşi Dikran Masis kimdir? Oğlu Cem Masis'in babası
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Yavuz Demirağ açıklaması
Cüneyt Özdemir’den iddialara tepki: En başarılı iki bakanı görevden almak iyi fikirmiş!
Tuğrul Türkeş MHP'yi ima etti Bahçeli'nin danışmanı sert çıktı sırtlanlarla iş tutan köpekleri sevmem
Kazakistan'da uçak düştü! Kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Daha temiz bir çevre için İstanbul Boğazı’na daldılar
Fahrettin Altun'dan tepki: Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar
Yorumlar 2 yorum