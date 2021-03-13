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Ürdün Sağlık Bakanı oksijen kesintisi sonucu 8 kişinin ölmesi üzerine istifa etti

Anadolu Ajansı

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, başkent Amman'da bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 8 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sunduğunu açıkladı.

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Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, Salt Devlet Hastanesinde meydana gelen olayın ahlaki sorumluluğunu üzerine aldığını belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

'El-Memleke' adlı Ürdün resmi televizyon kanalında yer alan haberde; 8 hastanın yaşamını yitirdiği olay sebebiyle birçok kişinin durumunun da kritik olduğu belirtilmiş, oksijen kesintisinin nedenine ilişkin bir detaya yer verilmemişti.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne ise olay hakkında acilen bir soruşturma başlatılacağını ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde sürdürüleceğini duyurarak olayın sorumlularının kanun önünde hesap vereceğini ifade etmişti.

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