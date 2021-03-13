Dikran Masis kimdir Nükhet Duru'nun Ermeni asıllı ilk kocası

Nükhet Duru ilk evliliğini Ermeni asıllı Dikran Masis ile yapmıştı. Dikran Masis ünlü müzayede şirketi Eskidji'nin sahibi. Dikran Masis medyanın gündemine kendisinden 35 yaş küçük eşiyle gelmişti.

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İş adamı Dikran Masis 66 yaşında olan Nükhet Duru'nun ilk eşiydi. Nükhet Duru ilk evliliğini 1987 yılında Dikran Masis’le yapar. Bu evlilikten oğlu Cem Masis dünyaya gelir. Nükhet Duru ve Dikran Masis evliliği 3.5 yılda sona erer ve ünlü sanatçı 1991 yılında boşanır.



Nükhet Duru'nun ilk eşi Dikran Masis bir işadamı. Ermeni asıllı olan Dikran Masis 75 yaşında ve 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskidji Müzayede Şirketi'nin sahibi ve Eskidji Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı olan Dikran Masis, bugüne kadar dört evlilik yaptı. Dikran Masis son evliliğini de kendisinden 35 yaş küçük olan iç mimar Yasemin Öztürk ile yaptı.

Nükhet Duru'nun ikinci eşi

Nükhet Duru ikinci evliliğini 1995’te Özalp Birol’la yapar. Bu evlilik de ancak 4 yıl sürer. 1999 yılında boşanan Nükhet Duru bir daha nikah masasına oturmadı. Nükhet Duru'nun ikinci evliliğinden çocuğu olmadı. Tek çocuğu Cem Masis ilk eşinden...

Medyadan sakladığı oğlu Cem Masis



Nükhet Duru'nun oğlu Cem Masis medyadan uzak bir isim. 30 yaşında olan Cem Masis babası ile çalışıyor. Ünlü sanatçı oğlunu medyadan sakladığını belirterek şöyle diyor:

-Oğlumla ilgili çok konuşmuyorum. Hayat boyu onu medyadan sakladım. Onun benim şöhretimi taşıması gerekmiyor çünkü. Bazı arkadaşları, Nükhet Duru’nun oğlu olduğunu bile bilmez. Buna hiç ihtiyaç duymadı. Şahsiyeti çok güçlü bir çocuk. Ona çok aşığım. Ama bu aşkla onu asla rahatsız etmem.

Kolundaki dövmede oğlu ve onun kardeşleri var

Nükhet Duru'nun kolunda bir dövme var. O dövmede ne yazdığını şöyle anlatmıştı:

-Oğlum Cem’in ve kardeşlerinin baş harfleri. Dikran’ın ilk eşi Ceyn’den Cem’in bir abisi ve ablası var. Luli (Aleksandra) ve Marc. Şimdi yeni bebeğin harfini de ekleyeceğim. Cem’in tüm kardeşleriyle görüşüyorum, hepsini çok seviyorum.