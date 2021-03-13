Berkay Şahin kimdir eşi Özlem Ada Şahin'i Arda Turan taciz etti denmişti

Berkay kimdir eşi Özlem Ada Şahin ve çocukları ile Arda Turan taciz olayı neydi? İşte Berkay Şahin ve ailesi hakkında merak edilenler:

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Aslen Ankara'lı olan Berkay Şahin 29 Aralık 1981 doğumlu. 39 yaşında olan Berkay, 2016 yılında eşi Özlem Ada Şahin ile evlendi. Çiftin Arya Şahin ve Zeynep Mira Şahin isminde iki çocukları var. Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, ünlü futbolcu Arda Turan ile olan kavgaları ile uzun süre konuşuldular. Magazin gündemini altüst eden 'taciz' olayı Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de yaşandı.

İddiaya göre ünlü futbolcu Arda Turan, eğlence mekanında karşılaştığı Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulundu. Özlem Ada Şahin yaşananları aynı mekanda olan eşi Berkay'a anlatınca kavga patlak verdi.

Eğlence mekanındaki kavga sırasında Arda Turan, Berkay'a kafa attı. Berkay hastanelik olurken, Arda Turan, ruhsatsız silahı ile birlikte onu görmeye gitti. İddiaya göre Arda silahını Berkay'a uzatarak "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin" dedi.

Berkay'ın da Arda'nın elinden tabancayı alıp koltuk üzerine bıraktığı ve "Daha fazla rezilliğe gerek yok. Zaten yaptığın y....... Hatanı kabul edeceksin" diyerek hakaret ettiği, Arda'nın da "Bizde y....... olmaz" diyerek yere doğru ateş ettiği ortaya çıkmıştı.

Berkay eşi ve Arda Turan arasında yaşanan bu olay mahkemeye taşınmıştı. Ocak ayında Berkay davayı istinaf mahkemesine taşımıştı. İstinaf mahkemesi de verilen kararı bozup dosyayı yeniden yerel mahkemeye göndermişti.