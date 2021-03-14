Korona salgınında korkulan oldu! 3. dalga başladı üst üste açıklamalar
Koronavirüs salgınında korkulan oldu. Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınında ‘üçüncü dalga’nın başladığı yönündeki açıklamalarla sarsılıyor. İtalya ve Almanya gibi ülkeler yeniden sert önlem alma yoluna gidiyor.
Koronavirüs salgınıyla mücadele ve aşılama sürerken korkulan oldu ve 3. dalganın başladığı resmen açıklandı. Özellikle Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınında ‘üçüncü dalga’nın başladığı yönündeki açıklamalarla sarsılırken, özellikle İtalya ve Almanya gibi ülkeler yeniden sert önlem alma yoluna gidiyor.
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, “Almanya’da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı” derken, yeni vaka sayılarının bir süredir yüksek seviyede seyrettiğini belirtti ve 60 yaşın altındakilerde virüs görülme sıklığının yeniden artmaya başladığını söyledi.
“Salgın henüz bitmedi, aksine üçüncü dalganın başındayız” değerlendirmesinde bulunan Wieler, üçüncü dalgada yeni vaka sayılarının yükselmemesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.
İtalya'dan benzeri açıklama
İtalya’dan da benzer açıklamalar gelirken, İtalya Başbakanı Mario Draghi, “Ne yazık ki yeni bir dalga ile karşı karşıyayız” sözleriyle ülkede yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını duyurdu.