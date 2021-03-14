Korona salgınında korkulan oldu! 3. dalga başladı üst üste açıklamalar

Koronavirüs salgınıyla mücadele ve aşılama sürerken korkulan oldu ve 3. dalganın başladığı resmen açıklandı. Özellikle Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınında ‘üçüncü dalga’nın başladığı yönündeki açıklamalarla sarsılırken, özellikle İtalya ve Almanya gibi ülkeler yeniden sert önlem alma yoluna gidiyor.