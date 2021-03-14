BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35

Korona salgınında korkulan oldu! 3. dalga başladı üst üste açıklamalar

Koronavirüs salgınında korkulan oldu. Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınında ‘üçüncü dalga’nın başladığı yönündeki açıklamalarla sarsılıyor. İtalya ve Almanya gibi ülkeler yeniden sert önlem alma yoluna gidiyor.

Korona salgınında korkulan oldu! 3. dalga başladı üst üste açıklamalar

Koronavirüs salgınıyla mücadele ve aşılama sürerken korkulan oldu ve 3. dalganın başladığı resmen açıklandı. Özellikle Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınında ‘üçüncü dalga’nın başladığı yönündeki açıklamalarla sarsılırken, özellikle İtalya ve Almanya gibi ülkeler yeniden sert önlem alma yoluna gidiyor.

17
Korona salgınında korkulan oldu! 3. dalga başladı üst üste açıklamalar

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, “Almanya’da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı” derken, yeni vaka sayılarının bir süredir yüksek seviyede seyrettiğini belirtti ve 60 yaşın altındakilerde virüs görülme sıklığının yeniden artmaya başladığını söyledi. 

27
Korona salgınında korkulan oldu! 3. dalga başladı üst üste açıklamalar

“Salgın henüz bitmedi, aksine üçüncü dalganın başındayız” değerlendirmesinde bulunan Wieler, üçüncü dalgada yeni vaka sayılarının yükselmemesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

37
Korona salgınında korkulan oldu! 3. dalga başladı üst üste açıklamalar

İtalya'dan benzeri açıklama

İtalya’dan da benzer açıklamalar gelirken, İtalya Başbakanı Mario Draghi, “Ne yazık ki yeni bir dalga ile karşı karşıyayız” sözleriyle ülkede yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını duyurdu. 

47