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Kırıkkale'de Belediye Meclis üyesine tecavüz suçlaması! Engelli gencin şikayeti üzerine gözaltına alındı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 28 yaşındaki zihinsel engelli bir genç, Belediye Meclis üyesi Ali E.’nin yaklaşık 3 yıl kadar önce kendisini Aslankah olarak bilinen bölgeye götürerek cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

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Kırıkkale'nin Delice İlçesinde AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Ali E. 28 yaşındaki zihinsel engelli bir gence istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Delice Başsavcılığı tarafından 25 Şubat tarihinde “mağdur” sıfatıyla ifadesi alınan 28 yaşındaki genç, AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Ali E.'nin yaklaşık 3 yıl kadar önce kendisini Aslankah olarak bilinen bölgeye götürerek cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Savcılık da 9 Mart'ta Ali E. hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheli meclis üyesi haklarındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme, Meclis üyesi Ali E.'yi yurtdışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

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