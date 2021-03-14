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İzmir'de genç çift banyoda ölü bulundu! Polis ölümleri şüpheli bulunca soruşturma başlattı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, banyoda yerde hareketsiz yatan Volkan Atılgan (36) ve Sevim Atılgan (30) çifti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 02.30 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Volkan ve Sevim Atılgan çifti hasta olan anneleri Peruze Atılgan'a ziyarete geldi. Gece saatlerinde çiftin banyoda olduğunu farkeden anne Atılgan, ses gelmeyince banyo kapısını çaldı.

Annesi kapıyı açınca yerde yatarken buldu

Çiftin tepki vermemesi üzerine kapıyı açarak içeri girdiğinde, Atılgan çiftini yerde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan çift tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Polis ölümlerini şüpheli buldu

Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından evde çalışma yapıldı. Savcının incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Atılgan çiftinin ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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