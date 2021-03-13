İzmir Bornova'da kadın cinayeti! 3 çocuk annesi eşini gözünü kırpmadan öldürdü

İZMİR'de 30 yaşındaki 3 çocuk annesi, tartıştığı kocası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan cani kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında, Bornova ilçesi Ümit Mahallesi 7312 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3’ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin ile Hüsna T. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Hüseyin T., belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş açtı. Yaralanan Hüsna T. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin T. ise kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı.

Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüsna T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hüsna T., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Evi terk edip geri dönmüş

Üç çocukları bulunan çiftin sık sık tartışıp kavga ettikleri, bir süre önce Hüsna T.’nin babasının evine gittiği, ardından da tekrar eşinin yanına döndüğü belirtildi. Şüpheli Hüseyin T.’nin suç kaydının da olduğu öğrenildi.

Kiralık arabayı bırakıp ortadan kayboldu

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bir süre sonra Hüseyin T.’nin kaçtığı kiralık arabayı park halinde buldu. Cinayet zanlısı Hüseyin T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.