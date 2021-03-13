Bitcoin yeni bir rekora imza attı: 60 bin doları aştı

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 60.330 dolarla yeni bir rekora imza attı. Kripto paranın değeri üç hafta önce 59 bin dolara yaklaştıktan sonra 50 bin doların altına gerilemişti.

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Kripto para birimi Bitcoin daha geniş bir şekilde benimseneceği yönündeki iyimserlikle 60.622 dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bitcoin 60.622,00 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilerek 59.945.00 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bitcoin, bu hafta içinde kripto paralara olan kurumsal ilginin yeniden artmasıyla birlikte yönünü tekrar yukarı çevirmişti.

Son 1 haftadır yükselen Bitcoin yeni tarihi zirvesini gördü. Bitcoin son 24 saatte dolar bazında son 24 saatte yüzde 6.1 değerlenerek 60.330 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Daha önce 21 Şubatta 58.330 dolarla rekor kırmıştı.

Son yükselişte ABD'de Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yeni koronavirüs destek paketini onaylaması etkili oldu. Bunun yanında kurumsal alımların da devam ediyor olması kripto paralara genel olarak güvenin artmasına yol açıyor.

Bitcoin geçen ay 21 Şubat'ta rekor kırmasının ardından 1 Martta 44.500 dolara kadar gerilemişti. Bu düzeltmenin ardından ise yönünü yeniden yukarı çevirdi. Zaman zaman düşüşler yaşasa da son 2 haftada hızlı bir toparlanma yaşadı.

Goldman Sachs, kurumlardan gelen talep üzerine kripto para birimini yeniden kuracağını açıklarken petrol milyarderi Kjell Inge Rokke de Seetee isimli yeni bir girişimle Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapacağını duyurmuştu.

21 Şubat'ta 58 bin dolara ulaşan Bitcoin, ertesi gün 50 bin doların altına gerilemişti.

Bill Gates uyarmıştı

Kripto para birimi Bitcoin'e karşı başından beri mesafeli bir tavır sergileyen ünlü iş insanı Bill Gates de dün yaptığı açıklamada Bitcoin'in çevreye verdiği zarar nedeniyle kaçınılması gereken bir yatırım olduğunu belirtmişti.