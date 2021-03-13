Devlet Bahçeli'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye telefonu

Bakan Soylu'nun annesinin vefatının öğrenilmesi sonrası Bahçeli, Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınlamıştı.

Alınan bilgiye göre Bahçeli, akşam saatlerinde de Bakan Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini bildirdi.

Bahçeli, daha önce yayımladığı taziye mesajında "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun muhterem Annesi Servet Soylu Hanımefendi’nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer vermişti.