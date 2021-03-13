Fatih Terim'den Belhanda sözleri: Beni de gönderdiler

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Belhanda'nın ayrılığı ile ilgili gelen sorulara dikkat çeken yanıtlar verdi. İmparator, 3-0'lık galibiyetin ardından da açıklamalar yaparak hücum anlamında öğrencilerinden memnun olduğunu dile getirdi.

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Maçtan önce Belhanda'nın ayrılığıyla ilgili Fatih Terim, "Tek önemli kelime Galatasaray'dır. 2 sene üst üste şampiyon olduk. 5 maçta namağluptuk. Beşiktaş'a kaybedince beni gönderdiler. Bu kulüp beni de gönderdi. Tam 19.05'te noter kağıdını yolladılar. Bunları yaşadık.' dedi.

Terim, takımının, Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etmesinden sonra da bazı açıklamalarda bulunarak "Son haftaların formda takımını Kayseri'de yenmek kolay değil hakikaten. Oyunun ilk dakikasından 93. dakikaya kadar oyunun kontrolüne hükmeden bir Galatasaray olduk. Muhakkak ki bir veya iki hatamız oldu." ifadelerini kullandı.

"Çok keyif alıyorum"

Terim'in maç sonrası sözleri şöyle: Bugün gösterdi ki, hatalardan ceza yesek de hakkından gelebileceğiz. Hücum organizasyonlarında hep başka bir takım gördünüz, ben bundan çok keyif alıyorum. Böyle olduğu zaman tüm takım keyif alıyor.

"Hatta kendimi örnek vermiştim... Aslolan Galatasaray'dır"

"5 puanlık kayıp, Belhanda mevzusu. Büyük kulüplerin hakkından gelemeyeceği mevzular değil. Biz büyük bir kulübüz. Büyük bir camiayız. Aslolan Galatasaray'dır. Ben de olsam, başkası da olsa bu böyledir. Hatta kendimi örnek vermiştim. Muhakkak bu konuları soracaksınız ama cevabım budur. Galatasaray duramaz. Durursa, düşer."

"Tuzağına düşmeden..."

"Enerjimizi düşürmek isteyenlerin tuzağına düşmeden, kendi aramızda daha fazla beraber olarak sezon sonuna kadar en güzel şekilde hep beraber güçlü olmanın örneğini vererek üstesinden geleceğiz."

"Böyle oynamaya devam ederse..."

Daha çok var. Kayıplar ve kazançlar olacak, Galatasaray böyle oynamaya devam ederse ki giren ve çıkan oyuncularda hiçbir şey fark etmedi bugün. Anlayışımızı sergilediğimiz için mutluyum.