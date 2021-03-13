15 yaşındayken dedesi öğretti! Hataylı Mehmet usta 60 yıldır yüzleri güldürüyor

Mesleğin kendisine dedelerinden kaldığını anlatan Delioğlu, "Bana bu işi öğreten dedem oldu ama babamdan da bir şeyler öğrendik. Benim gibi başka ustalar da var. Tahta arabaların çatısı çam ağaçlarından özel biçilir ve bulgu sistemiyle delinir. Tekerleri ise atık lastikleri işleyip yapıyoruz. Bir günde ancak 1 araba yapılabilir." ifadelerini kullandı.