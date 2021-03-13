15 yaşındayken dedesi öğretti! Hataylı Mehmet usta 60 yıldır yüzleri güldürüyor
HATAY'da Mehmet Delioğlu (75), büyüklerinden öğrendiği mesleği devam ettirerek çocukların yüzünü güldürüyor.
Amanos Dağları'nın eteklerindeki Arpalıuşağı Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Delioğlu, 60 yıldan beri çam ağaçlarından elde ettiği çıtaları çivi ve tutkalla birleştirip 3 teker takarak tahta arabaya dönüştürüyor.
Yapım işinin yanı sıra çocukların kırılan tahta arabalarını tamir eden Delioğlu, dedelerinden öğrendiği mesleği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.
Delioğlu, 15 yaşından beri tahta araba yaptığını, çocukların bunlarla eğlendiğini gördüğünde mutlu olduğunu anlattı.
Mesleğin kendisine dedelerinden kaldığını anlatan Delioğlu, "Bana bu işi öğreten dedem oldu ama babamdan da bir şeyler öğrendik. Benim gibi başka ustalar da var. Tahta arabaların çatısı çam ağaçlarından özel biçilir ve bulgu sistemiyle delinir. Tekerleri ise atık lastikleri işleyip yapıyoruz. Bir günde ancak 1 araba yapılabilir." ifadelerini kullandı.