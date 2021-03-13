Kayserispor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Falcao ve Onyekuru (2) ile farka giden Aslan, puanını 61 yaptı ve ikinci sırada kendine yer buldu. Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşılaştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla Galatasaray kazandı.

Galatasaray'ı öne geçiren golü 44'te Marcelo Saracchi'nin asistiyle Radamel Falcao attı. Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Falcao, sağ ayağını uzatıp topuğuyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 81'de Henry Onyekuru'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Radamel Falcao'nun vuruşuna Doğan Alemdar müdahale etti ve top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden Onyekuru, boş kaleye vuruşunu yaptı ve farkı ikiye çıkardı. 89'da Sofiane Feghouli'nin müthiş pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, düzgün bir vuruşla skoru belirledi.

2 maç sonra kazanan Galatasaray, puanını 61'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla ilk sıradaki Beşiktaş ile aradaki puan farkını 2'ye indirdi. Kayserispor ise 2 maç sonra kaybetti ve 31 puanda kaldı. Galatasaray, bir sonraki lig maçında Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor, Karagümrük'ü konuk edecek.