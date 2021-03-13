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Bursa'daki zincirleme trafik kazasına yol açan TIR'ın sürücüsü tutuklandı

Anadolu Ajansı

BURSA-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkiinde meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan TIR'ın sürücüsü hakimlikçe tutuklandı.

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BURSA Cumhuriyet Başsavcılığının kazaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan sürücü F.E.'nin Kestel Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

F.E., 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi. 

Adliyeye sevk edilen sürücü, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkiinde freni arızalanan F.E. yönetimindeki 18 AA J361 dorse plakalı TIR, karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış; hafif yaralanan sürücü F.E. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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