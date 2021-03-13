BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35
HABER /  GÜNCEL

Adana'da düğün cinayeti: 1 ölü 2 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sünnet düğünü sonrası 2 grup karşı karşıya geldi. Kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşen tartışmada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Abone ol

ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sünnet düğünü sonrası 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi'ndeki bir sünnet düğününden ayrılan 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silah, bıçak ve sopa kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Gruptakilere ait olduğu belirtilen 2 otomobil de sopa ve silahlarla zarar verilmesi nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında, bir polis memuru da başına taş isabet etmesi sonucu yaralandı. Polis memuru ve kavgada yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Gürsoy Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kavganın, düğüne başka mahalleden gelen gruptaki bazı kişilerin silahla havaya ateş etmesi, karşı gruptakilerin buna tepki göstermesi sonucu çıktığı ileri sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye telefonu
Kayserispor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Fatih Terim'den Belhanda sözleri: Beni de gönderdiler
İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma
Türkiye 13 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Sultangazi'de durakta bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz iddiasında sapığa dayak
İstanbul Şişli'de kriz geçiren kişi özel harekat polisini harekete geçirdi
Fahrettin Altun'dan CHP'ye o teklifle ilgili sert sözler
Tüm Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz il il sıraladı
Berkay Şahin kimdir eşi Özlem Ada Şahin'i Arda Turan taciz etti denmişti
Yorumlar 2 yorum