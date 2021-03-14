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Kayseri'de çukurda çalışan işçi üzerine düşen otomobil nedeniyle hayatını kaybetti

KAYSERİ'de patlayan kanalizasyonu onarmak için açılan çukurda çalışan işçilerin üzerine, kontrolden çıkan otomobil düştü. Olay sırasında çukuru kapatmak için çalışan işçilerden Ahmet Baykan (56) hayatını kaybederken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekiplerinin, patlayan kanalizasyonu onarmak için açtıkları çukurda çalıştıkları sırada, kimliği bilinmeyen sürücünün kullandığı 38 GR  845 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, çukura düştü.

Sürücü kaçtı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin düştüğü çukurda sıkışan KASKİ çalışanı Ahmet Baykan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Ahmet Baykan’ın cansız bedeni itfaiye tarafından çukurdan çıkarılmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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