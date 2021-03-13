Volkan Severcan eşi kimdir kızı kaç yaşında? İlk karısı Buket Dereoğlu

Tiyatro oyuncusu Volkan Severcan aslen İzmirli. 54 yaşında olan Volkan Severcan evli ve bir kız babası. Volkan Severcan'ın ilk karısı ise ünlü tiyatro oyuncusu Buket Dereoğlu...

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Çocuklar Duymasın dizisindeki Zero karakteri ile bilinen Volkan Severcan, bir tiyatro oyuncusu... 28 Ağustos 1966 yılında İzmir'de doğan Volkan Severcan'ın Bora adında bir erkek, Meltem adında bir kız kardeşi var.

Volkan Severcan'ın ilk eşi ve ikinci karısı kimdir?

Volkan Severcan 2 evlilik yaptı. İlk evliliğini ünlü tiyatro oyuncusu Buket Dereoğlu ile 1994 yapan Volkan Severcan, 2 yıl sonra 1996'da boşandı.

Volkan Severcan boşandıktan bir yıl sonra ikinci eşi Müge Severcan ile 1997 yılında evlendi. Bu evlilikten Melis isminde bir kızı oldu. Kızı Melis Severcan şu an 23 yaşında. Volkan Severcan'ın eşi televizyoncu.

Volkan Severcan, İzmir Özel Türk Kolejinden mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya başladı. Daha sonra geçtiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünü bitiren Volkan Severcan, sanat yaşamına 1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. 90'lı yıllarda Taksim Sanat Evi'nde İşletme Müdürü olarak çalıştı.

Volkan Severcan, 2000 yılından itibaren sırasıyla; Dormen Tiyatrosu Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekârlar'da sahne aldı. Hâlen Tiyatro Sahnekârlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almaya devam eden Volkan Severcan, Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yaptı. Seslendirme de yapan Volkan Severcan, sesi en çok tanınan sanatçılardandır.