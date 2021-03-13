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İstanbul Sultangazi'de Suriye uyruklu şahsa bıçaklı gasp

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Sultangazi'de Suriye uyruklu bir şahıs, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından bıçaklanarak gasp edildi. Kanlar içinde gaspçıların peşinden koşarken yere yığılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

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İSTANBUL Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanan olayda; Suriye uyruklu 22 yaşındaki Mahmut Kattab, ara sokaktan yürüdüğü sırada kimliği belirsiz 3 kişi sigara isteme bahanesiyle yolunu kesti. Şahıslara sigara vermeye çalıştığı sırada Kattab'ın kolunu tutan şüpheliler, daha sonra bıçakla şahsı bacağından yaralayıp cebinden paraları alarak kaçmaya başladı.

Kanlar içinde bir süre gaspçıların peşinden giden Suriyeli şahıs, bir anda olduğu yere oturup yardım bekledi. Yaralı gence bölgede bulunan vatandaşlar yardım ederken; olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı genç Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevrede incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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