Beyoğlu'nda eğlence mekanına Covid-19 baskınında arbede: Müşteriler bekçilere saldırdı

BEYOĞLU'nda devriye yapan bekçiler, yasak olmasına rağmen açık olan eğlence mekanına girdi. Burada işlem yapmak isteyen bekçilerle, müşteriler arasında arbede çıktı. Polis müdahalesiyle, içerideki 21 kişiye toplamda 66 bin 780 lira para cezası uygulandı.

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Olay, 20.30 sıralarında Beyoğlu Azapkapı Mahallesi Kürekçi Kapısı Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 8'inci katında bulunan eğlence mekanında yaşandı. Devriye görevi yapan bekçilerin gelen yüksek sesli müzik nedeniyle 8 katlı binanın 8. katında bulunan eğlence mekanına çıktı. İşlem yapmak isteyen ekiplerle içeride bulunan müşteriler arasında arbede çıktı.

Paniğe kapılan kadın biber gazı sıktı

Bekçilerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerle müşteriler arasında yaşanan arbede sırasında paniğe kapılıp bir kadın müşterinin sıktığı biber gazından etkilenenler oldu.

3 kişi gözaltına alındı

İçeride müşteri olarak bulunanlarla polis ekiplerine direnen ve işlem yaptırmak istemeyen 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Mekanda bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira ceza yazılırken, yasak olmasına rağmen açık olan işletmeye de Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.